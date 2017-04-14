У Миколаєві зупинили передачу до Росії газотурбінного обладнання

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:16

Працівники Служби безпеки України у Миколаєві запобігли спробі постачання до Росії складових до газотурбінних двигунів військового призначення.

Це обладнання використовують на кораблях Військово-морського флоту Російської Федерації, повідомляє СБУ 14 квітня.

Оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою та за сприяння адміністрації держпідприємства "Зоря" – "Машпроект" затримали працівника цього підприємства та місцевого ділка, які "намагалися вивезти з території заводу три агрегати, призначені для контролю температури газу у ГТД (загальна вартість 124 тисячі гривень)".

Затримали працівника ДП
Затримали працівника ДП "Зоря" – "Машпроект" і ділка
СБУ

"Крім того зловмисники намагалися вивезти 86 сопел до форсунок для ГТД, а також штампи і печатки, що мали б легітимізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі", – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, "крадії діяли на замовлення громадянина РФ, представника комерційної структури, пов’язаної з військово-промисловим комплексом та газотранспортуючими компаніями Росії".

"Спроба контрабанди обладнання пояснюється тривалою відсутністю у РФ потужностей для самостійного серійного виробництва та ремонту газотурбінної техніки, що до 2014 року забезпечувалася виключно миколаївським підприємством", – заявляє відомство.

"Під час обшуків за місцем мешкання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили значну кількість обладнання, комплектуючих, а також креслення та специфікації, що підприємство раніше постачало на замовлення російської сторони", – зазначає СБУ.

 
 
 
 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Затриманим оголошено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Теми: СБУ Миколаїв Росія торгівля промисловість
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IP: 178.74.234.---burbura14.04.2017 13:13
Треба усі 86 сопел до форсунок тому що на верхньому фото стоїть раком нагнутий запердолити в дупу. І відео виставити в соцмережах. Щоб так було з кожним таким "комерсантом".
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