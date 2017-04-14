У штабі АТО уточнили санітарні втрати за добу

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 13:24

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 14 квітня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кам'янці та Мар'їнці.

Українська правда

Теми: АТО
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