У штабі АТО уточнили санітарні втрати за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 14 квітня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кам'янці та Мар'їнці.

Українська правда