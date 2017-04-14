У штабі АТО уточнили санітарні втрати за добу
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.
Про це на брифінгу 14 квітня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав полковник.
У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кам'янці та Мар'їнці.
Українська правда
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