Зубко боїться підпалів лісу під час "Євробачення" у Києві

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 13:44

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко допускає провокації з підпалом лісових масивів у Київській області під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Про це міністр регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ сказав на засіданнї державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

"Ми розуміємо, що можуть бути провокації, щоб було додаткове задимлення в Київській області й навколо Києва, оскільки в нас багато сил і засобів буде залучено на проведення "Євробачення", – сказав він.

Зубко наполягає на проведенні превентивних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки до травня.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наполягає на введенні цілодобового чергування в Чорнобильській зоні відчуження.

ДСНС планує перейти на посилений режим роботи на час "Євробачення-2017" у Києві.

"Українські новини"

Теми: Євробачення провокації ДСНС
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Коментарі — 1
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IP: 35.187.25.---DND14.04.2017 14:11
Нахай Зубко подивится на карту лісів із супутника і побачить всю картину, чому я , коли був лісником, ходив один проти десятьох злодіїв захищати ліс, щоб ссучасні владні тварини все розграбували? Адже ці тварини вирубують ліс сосни 80 років (1934 рік насаджень) берези 60 (1957 рік насаджень). Шобла, яка повинна бути в тюрьмі!
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