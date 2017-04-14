Зубко боїться підпалів лісу під час "Євробачення" у Києві

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко допускає провокації з підпалом лісових масивів у Київській області під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Про це міністр регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ сказав на засіданнї державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

"Ми розуміємо, що можуть бути провокації, щоб було додаткове задимлення в Київській області й навколо Києва, оскільки в нас багато сил і засобів буде залучено на проведення "Євробачення", – сказав він.

Зубко наполягає на проведенні превентивних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки до травня.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наполягає на введенні цілодобового чергування в Чорнобильській зоні відчуження.

ДСНС планує перейти на посилений режим роботи на час "Євробачення-2017" у Києві.

"Українські новини"