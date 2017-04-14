В ОБСЄ порівняли ситуацію на Донбасі з болотом

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:34

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуґ назвав конфлікт на Донбасі болотом, в якому застрягла величезна кількість мешканців регіону.

Таку заяву він зробив на брифінгу в Українському кризовому медіа центрі.

"Все що ми бачимо, це скрутна ситуація, яку б я описав болотом, в якому погрузли сотні тисяч невинних людей", - сказав Хуґ.

За його словами, незважаючи на всі зусилля місії, ситуація на сході України лишається незмінною.

"Ситуація залишатиметься такою, поки люди при владі волітимуть, щоб все так і залишалось", - підкреслив він.

Хуґ повідомив, що хоч за останній тиждень і зменшилася на 17% кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі, ситуація з відведенням важкого озброєння від лінії розмежування різко погіршилася – 320 одиниць зброї було помічено минулого тижня в заборонених зонах проти менш як 200 позаминулого.

Також, за його словами, минулого тижня на Донбасі на 25% зросла кількість вибухів у наслідок використання забороненої зброї.

Як повідомлялося, 12 квітня президент Петро Порошенко запевнив, що вся важка техніка збройних сил України на Донбасі відведена від лінії розмежування.

Для написання новини використовувався дубляж перекладача Українського кризового медіа центру.

Євген Кізілов, УП

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
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