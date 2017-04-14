Турчинов розповів, як віддавав наказ бомбити "аеропорт Ахметова"

3781 перегляд
0
П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:42

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що давав команду за будь-яку ціну утримувати аеропорти на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, оприлюдненому 14 квітня, в річницю початку антитерористичної операції.

За його словами, в квітні 2014 року постійно виникали ситуації, коли доводилося брати відповідальність на себе.

"Маючи кримський досвід, коли в першу чергу російські війська захоплювали аеродроми, я дав команду будь-якою ціною утримувати донецький,луганський та маріупольський аеродроми. Інакше у бойовиків би не тільки танки були, але й авіація з'явилася", – каже секретар РНБО, який на той момент виконував обов'язки президента.

"І от одного дня наприкінці травня мені доповідають з Генштабу: "Товаришу головнокомандуючий, якісь чеченці захопили донецький аеропорт". Я відповідаю: "Це виключено, ми його не можемо здати". Кажуть, у нас не вистачає сил і засобів", – розповідає Турчинов.

"У тій ситуації я віддаю команду завдати авіаудар по донецькому аеропорту. Мені дзвонять: "Але, Олександре Валентиновичу, річ у тому, що термінали аеропорту – це приватна власність, Ахметов нам виставить рахунки, по судах затягає", – каже він.

"Кажу: "Нехай вас це не турбує. Це моя особиста відповідальність. Ще раз підтверджую команду - хоч письмово, хоч запишіть мої слова на диктофон, – завдати удар по аеропорту!", – наголошує секретар РНБО.

За словами Турчинова, тоді українські силовики перейшли межу і почали воювати по-справжньому.

"І от коли військові літаки почали бити по аеропорту, коли спалили там тих чеченців, тоді, я вважаю, відбувся психологічний перелом, і всі зрозуміли, що назад ходу не буде. Всі зрозуміли: на війні треба воювати", – каже секретар РНБО.

Теми: АТО Донбас Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОБСЄ порівняли ситуацію на Донбасі з болотом 14 квітня 2017, 14:34
Тука вважає, що був шанс дати "по зубах" сепаратистам Донбасу 14 квітня 2017, 14:23
Турчинов про початок АТО: Я наказав прикордонникам стріляти 14 квітня 2017, 14:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Київраді пропонують зобов’язати офіціантів і продавців звертатися українською
Екс-керівництво "Приватбанку" підозрюють в махінаціях на 370 мільйонів
Верховна Рада розійшлася до 16 травня
Турчинов про початок АТО: Я наказав прикордонникам стріляти
Усі новини
#тригодавойни

Ветеран АТО запустив флешмоб на третю річницю початку війни з Росією

Від творців

Київська марка джинсів і сорочок з вишивкою