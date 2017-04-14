Порошенко схвалив створення реєстру військовозобов'язаних

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:20

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Як зазначено на сторінці законопроекту 2504а-д на парламентському сайті, його повернуто із підписом президента.

16 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, зареєстрований ще у листопаді 2015 року.

Тоді "Батьківщина" та "Опозиційний блок" не дали своїх голосів за закон. Одна з найголовніших претензій до документа – що персональні дані військовозобов’язаних будуть недостатньо захищені та можуть потрапити до рук противника або інших зацікавлених осіб.

У "Самопомочі" запевняли, що реєстр буде добре захищений, а сам закон наблизить оборонний сектор України до стандартів НАТО.

Державний реєстр буде єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних (призовників).

Він міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України.

У реєстр внесуть не лише дані з облікових карток та особових справ військкоматів, але й відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, Міграційної та Фіскальної служб.

Власником усієї інформації виступатиме Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб Збройних сил України.

Така база даних має допомогти веденню військового обліку; плануванню та виконанню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняттю на військову службу за контрактом; інформаційному забезпеченню осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Олена Рощенко, УП

Теми: армія законодавство Верховна Рада Порошенко
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