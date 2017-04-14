Путін за рік офіційно заробив менше свого прес-секретаря

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:27

Президент Росії Володимир Путін, згідно із декларацією, заробив в 2016 році близько 8,858 мільйона рублів.

Про це у п'ятницю повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Решта інформації у декларації не змінилася і відповідає поданій за 2015 рік, коли Путін задекларував 8 млн 891 тисяч рублів прибутку.

Увласності Путіна вказані земельна ділянку на 1,5 тис. кв м, квартира в 77 кв м і гараж (18 кв м). 

У його користуванні також квартира в 153,7 кв м і гаражне місце на 18 кв м. Вся ця нерухомість знаходиться в Росії.

В автопарку Путіна дві раритетних "Волги" (ГАЗ М21 і ГАЗ М-21-Р), а також "Нива" і причіп "Скіф".

Водночас агентство повідомляє, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в 2016 році задекларував 12,8 мільйона рублів прибутку.

Теми: Путін Росія
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