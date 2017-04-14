Синоптики попереджають про заморозки, на Великдень похолодає

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 16:42

Вночі 15 квітня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській областях та на Закарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

При цьому у суботу вдень на Волині, у Рівненській, Харківській та Луганській областях очікуються дощі, вночі дощитиме також на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Погода 15 квітня
Погода 15 квітня

Денна температура повітря на заході та півночі буде 11-13 градусів, чим ближче до півдня, тим буде тепліше – найбільше, до 17 градусів, повітря прогріється у Миколаївській та Херсонській областях, а також в анексованому Криму.

У неділю, на Великдень, похолодає у західних областях, а дощі накриють більшість областей України. Без опадів очікується на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях (хоча вночі там можливі незначні опади).

Прогноз на Великдень
Прогноз на Великдень

Крім того, 16 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

У понеділок, який також буде вихідним днем, дощі пересунуться на схід України, а в центральних областях також похолодає.

Погода на 17 квітня
Погода на 17 квітня

У вівторок, 18 квітня, стане ще холодніше, дощитиме на заході та сході – подекуди дощ із мокрим снігом.

Прогноз на 18 квітня
Прогноз на 18 квітня

19 квітня, за попередніми прогнозами, на заході збережеться холодна погода, на півночі й у центрі буде прохолодно, сильні дощі чи мокрий сніг будуть і там, і там. На півдні та сході буде тепліше.

Попередній прогноз на 19 квітня
Попередній прогноз на 19 квітня

У Києві та області в суботу 11-13 градусів, на Великдень трохи тепліше, але дощі, а в понеділок очікується похолодання, але без опадів.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Станом на 15:00 п’ятниці, 14 квітня, у Києві – 9,2 градуса тепла.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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