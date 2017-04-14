Суд арештував екстрадованого з РФ Макаренка: застава 5 млн

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 17:57

Печерський районний суд заарештував підозрюваного в корупції колишнього начальника Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Миколу Макаренка, якого раніше екстрадувала Росія.

Про це інформує 14 квітня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури екс-начальника ДАІ м. Києва Миколу Макаренка, заарештовано з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн", – пише Максимець.

7 квітня 2017 року стало відомо, що Росія екстрадувала Макаренко в Україну.

У квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

Теми: ДАІ
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