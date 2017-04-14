Більше 300 росіян перебувають під вартою в Україні – Лутковська

Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська заявляє, що більше 300 росіян перебувають під вартою в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

Омбудсмен повідомила, що відправила список цих осіб російському уповноваженій у правах людини Тетяні Москальковій і запропонувала їй відвідати їх для оцінки умов їхнього утримування.

"Я надіслала список з понад 300 громадян РФ, які зараз перебувають у місцях несвободи в Україні, і якими вона (Москалькова) може бути зацікавлена як омбудсмен", - заявила Лутковська.

У свою чергу, Лутковська просить дозволу відвідати 12 українців, що утримуються під вартою у Росії, серед яких журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко.

Український омбудсмен повідомила, що наразі не отримала відповіді від російської колеги.

Водночас вона наголосила, що задоволена рівнем діалогу й взаємодії з Москальковою.

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