Лутковська про права людини в Україні: На двієчку

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 21:58

Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська вважає незадовільним рівень захисту прав людини в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

"На двієчку. Роботи багато", - оцінила Лутковська рівень захисту прав людини в країні.

Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства.

Також гострою залишається проблема захисту соціально-економічних прав українців.

Українські  новини

Теми: права людини
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