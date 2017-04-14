Лутковська про права людини в Україні: На двієчку
Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська вважає незадовільним рівень захисту прав людини в Україні.
Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".
"На двієчку. Роботи багато", - оцінила Лутковська рівень захисту прав людини в країні.
Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства.
Також гострою залишається проблема захисту соціально-економічних прав українців.
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