Лутковська про права людини в Україні: На двієчку

Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська вважає незадовільним рівень захисту прав людини в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

"На двієчку. Роботи багато", - оцінила Лутковська рівень захисту прав людини в країні.

Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства.

Також гострою залишається проблема захисту соціально-економічних прав українців.

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