Бахчисарайський суд заарештував шістьох кримських татар

68 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 01:43

Бахчисарайський районний суд окупованого Криму заарештував шість осіб, затриманих напередодні силовиками, звинувативши їх в пропаганді "Хізб ут-Тахрір" і опорі співробітникам внутрішніх справ.

Про це повідомив адвокат обвинувачених Едем Семедляев, пише DW.com.

Засідання підконтрольного РФ Бахчисарайського районного суду тривало кілька годин і проходило в закритому режимі. Адвокатів допустили тільки до деяких затриманих. Кілька десятків близьких і знайомих обвинувачених не змогли потрапити всередину. Весь цей час вони перебували біля будівлі. Також тут чергували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

Сейдамет Мустафаєв і Мідат Муждабаєв, в чиїх будинках провели обшуки, отримали 12 та 3 доби адміністративного арешту. Семедляев розповів, що його підзахисного Мустафаєва звинуватили в пропаганді символіки панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір".

"Матеріали справи були зібрані похабно, видно, що слідчі сильно не морочилися. Ми подали клопотання про допит осіб, які проводили експертизу, але суд нам відмовив", - додав адвокат.

Одного з шести затриманих, які прийшли до будинків обвинувачених в знак солідарності, відпустили без пояснення причин. Решту суд звинуватив у чиненні опору поліцейським і призначив їм різні види покарання.

Азіз Азізов і Мустафа Абдураманов отримали по 7 діб адміністративного арешту. Ремзі Зудіев, що страждає на цукровий діабет і переніс важку операцію на серці, засуджений на 3 доби. Ескендер Меметов отримав дві доби арешту. Шевкету Абдураманову суд виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адвокат зазначив, що всі вироки будуть оскаржені.

Як повідомлялося, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.

Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали і відвезли на автозаку до місцевого відділення поліції.

Теми: кримські татари політв'язні Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через голодування в РФ кримський татарин Зейтуллаєв швидко втрачає вагу 14 квітня 2017, 12:15
В РФ назвали плановими заходами обшуки і затримання в Бахчисараї 13 квітня 2017, 13:42
У Бахчисараї у кримських татар проводять обшуки 13 квітня 2017, 08:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію
Суса звільнили за брехню у декларації
У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Луценко звільнив Суса – джерело
Усі новини
Культура

30 акаунтів у Telegram та Instagram про мистецтво

Шана різноманіттю

Як це – бути трансгендерною дівчиною