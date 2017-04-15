США не будуть вживати військові заходи проти Північної Кореї

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Субота, 15 квітня 2017, 03:27

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску.

Про це повідомляє Associated Press.

Американські чиновники повідомили агентству, що радники Трампа розглянули широкий діапазон варіантів, як змусити Північну Корею відмовитися від ядерної програми, в тому числі військове втручання і повалення диктатури.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, акцент у своїй політиці Білий дім зробить на посиленні тиску на Пхеньян за підтримки з боку Китаю, головного торгового партнера Північної Кореї.

Нова стратегія буде втілюватися на тлі зростання напруги на Корейському півострові. США, Південна Корея і інші офіційні особи уважно стежать за розвитком ситуації на Півночі, з огляду на дані, що Пхеньян може провести ще одне випробування ракети або ядерної бомби в честь дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня.

Чиновники сподіваються, що Китай і Росія підтримають в ООН запровадження більш жорстких санкцій проти КНДР, якщо вона проведе ще одне випробування ядерної зброї.

За словами джерел, метою політики США має стати ядерне роззброєння Північної Кореї. Вона не повинна привести до якогось договору про контроль над озброєннями або скорочення ядерного арсеналу КНДР, котрий означав би, що США визнають її як ядерну державу.

Раніше високопоставлені представники розвідки США повідомили, що США готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

США розмістили два есмінця, оснащених крилатими ракетами "Томагавк" всього в 300 милях від північнокорейського ядерного полігону.

Теми: ядерна зброя Південна Корея США
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