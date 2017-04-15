Північна Корея на параді вперше показала ракети для субмарин

1767 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 06:34

Північна Корея на параді в Пхеньяні вперше представила балістичні ракети, призначені для запуску з підводних човнів.

Про це повідомляє Reuters.

Державне телебачення Північної Кореї показало кадри з ракетами Pukkuksong-2 (балістичні ракети підводних човнів) на вантажівках, які пройдуть парадом в Пхеньяні на честь дня народження основоположника північнокорейської ідеології чучхе Кім Ір Сена.

Раніше Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

Ударна група ВМС США Карл Вінсон, в яку входить авіаносець і інші військові кораблі, знаходиться там для підтримки готовності в регіоні, оскільки США не виключають, що Північна Корея може готувати ракетний пуск або ядерне випробування в честь 105-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена.

Раніше повідомлялося, США готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Пізніше агентство Associated Press повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США готові завдати превентивного удару по КНДР 14 квітня 2017, 05:32
КНДР готує ядерне випробування на тлі військової присутності США 13 квітня 2017, 07:47
Трамп: Я думаю, Китай хоче допомогти нам із Північною Кореєю 13 квітня 2017, 02:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію
Суса звільнили за брехню у декларації
У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Луценко звільнив Суса – джерело
Усі новини
Великдень

Як зібрати великодній кошик

Авіа

Так було не завжди: чому у літаках округлені вікна