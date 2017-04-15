КНДР готова завдати США "ядерного удару у відповідь"

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Субота, 15 квітня 2017, 09:51

Північна Корея попередила США про готовність завдати ядерного удару у відповідь. 

Про це заявив віце-маршал Корейської Народної Армії Чхве Рен Хе, повідомляє ВВС.

Коментарі віце-маршала з'явилися на тлі святкування Північною Кореєю 105-річчя з дня народження Кім Ір Сена, під час якого відбувся парад у Пхеньяні за участю військовихтанків та іншої військової техніки, а також чуток про те, що КНДР може провести ще одне ядерне випробування.

"Ми готові відповісти на тотальну війну тотальною війною, готові завдати у відповідь ядерний удар на будь-яку ядерну атаку", - заявив він. 

Як відомо, раніше США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Згодом АР повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

У свою чергу Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

Українська правда 

Теми: Північна Корея ядерна зброя США
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