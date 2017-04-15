ДержНС посилить режим служби на Великодні свята

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Субота, 15 квітня 2017, 10:49

На період Великодніх свят з 15 квітня до ранку 18 квітня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби.

Про це 15 квітня повідомили у ДержНС. 

У Великодню ніч та 16 квітня рятувальники чергуватимуть у храмах та церквах по всій території України, на варті перебуватимуть близько 7 тис. ос. особового складу та понад 2 тисячі пожежно-рятувальної техніки. 

У ДержНС зазначили, що посилена готовність сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється масовим використанням відкритого вогню, зокрема - свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах.

Теми: святкування
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