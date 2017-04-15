Українці, що потрапили у ДТП в РФ: загрози життю і здоров’ю немає

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Субота, 15 квітня 2017, 11:43

Громадянам України, що постраждали внаслідок ДТП в Ленінградській області (РФ),  надано медичну допомогу, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Про це 15 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. 

За повідомленням Генконсульства України в Санкт-Петербурзі, 14 квітня внаслідок ДТП у Ленінградській області  постраждали 3 громадян України.

"Одного з них госпіталізовано до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад", - зазначили в МЗС.

Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі.

Теми: Росія аварія МЗС
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