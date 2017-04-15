ГПУ не має підтвердження про втечу до РФ чотирьох екс-"беркутівців"

У Генпрокуратурі України не мають підтвердженням інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", які підозрювалися у вбивствах активістів Революції гідності.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук.

"Ця інформація наразі перевіряється ... Зараз зроблено відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали в Росію, немає", - зазначив Ковальчук.

Також він додав, що відповідна інформація має надійти від Держприкордонслужби України.

Інтерфакс-Україна