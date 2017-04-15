ГПУ не має підтвердження про втечу до РФ чотирьох екс-"беркутівців"

217 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 11:58

У Генпрокуратурі України не мають підтвердженням інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", які підозрювалися у вбивствах активістів Революції гідності.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук.

"Ця інформація наразі перевіряється ... Зараз зроблено відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали в Росію, немає", - зазначив Ковальчук. 

Також він додав, що відповідна інформація має надійти від Держприкордонслужби України.

Інтерфакс-Україна

Теми: Генпрокуратура Майдан Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко звільнив Суса – джерело 14 квітня 2017, 18:03
Журналісти показали, хто з політиків найчастіше приїжджає в офіс Луценка 14 квітня 2017, 01:03
Одному з керівників ДФС Київщини оголосили підозру 13 квітня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ не має підтвердження про втечу до РФ чотирьох екс-"беркутівців"
АТО: За добу зафіксовано 45 обстрілів, поранено 4 бійців ЗСУ
Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію
Суса звільнили за брехню у декларації
Усі новини
Великдень

Як зібрати великодній кошик

космос

Інопланетяни можуть існувати в нашій Сонячній системі - NASA