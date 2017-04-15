Порошенко реорганізував структуру апарату РНБО

Президент України Петро Порошенко реорганізував структуру апарату Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ №109 від 14 квітня розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, скасовано службу з питань оборони і службу з питань безпеки і створено службу з питань внутрішньої безпеки, службу з питань забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки, службу з питань нацбезпеки у воєнній сфері, службу з питань мобілізації, а також службу з питань розвитку та інформаційних технологій.

У структурі апарату РНБО залишилися секретар РНБО, його перші заступники та заступники, керівник апарату, служба з питань зовнішньої безпеки, служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, служба з питань інформаційної безпеки, служба стратегічного планування та аналізу, юридична служба, служба Головного ситуаційного центру, служба організаційної роботи та контролю, служба координаційної та адміністративної роботи, фінансово-економічна служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації, служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки.