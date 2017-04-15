За добу у зоні АТО поранено 4 військових - Лисенко

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Субота, 15 квітня 2017, 13:23

У зоні проведення АТО за минулу добу поранення отримали четверо українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу 15 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"В результаті бойових дій загиблих в рядах ЗСУ немає, четверо військових отримали поранення", - повідомив він. 

На Луганському напрямку за минулу добу відбулося 6 обстрілів, половина - з мінометів, на Донецькому - 17 обстрілів, 6 з них - з мінометів.

"Бойовики неодноразово застосовували міномети, обстріли відбулися у Верхньоторецькому, Авдіївці, Зайцевому", - повідомив Лисенко. 

У напрямку Маріуполя зафіксовано 22 обстріли, бойовики обстрілювали Красногорівку, Водяне та Широкине. 

 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви Мінські угоди
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