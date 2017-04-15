На Великдень в Україні - дощі та заморозки

1367 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 13:47

Найближчої доби у більшості областей вранці та вдень очікуються дощі, у східних регіонах на поверхні грунту заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується південно-західний вітер 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, у південній частині 15-20°.

У Києві вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+5, вдень +11...+13. 

 


17 квітня у південних, центральних і східних областях часом дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі у південній частині та східних областях 4-9°, на решті території 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°; днем 6-11° тепла, на півдні та сході місцями 13-15°; у Карпатах вночі і вдень близько 0°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, днем 8-10° тепла.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Синоптики попереджають про заморозки, на Великдень похолодає 14 квітня 2017, 16:42
Українців попереджають про заморозки 10 квітня 2017, 15:37
В Україні місцями - туман, грози і заморозки 9 квітня 2017, 16:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ не має підтвердження про втечу до РФ чотирьох екс-"беркутівців"
Українці, що потрапили у ДТП в РФ: загрози життю і здоров’ю немає
США провели перше випробування ядерної бомби B61 з літаком F-16
АТО: За добу зафіксовано 45 обстрілів, поранено 4 бійців ЗСУ
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути трансгендерною дівчиною

Відео

Вчені з Берклі пояснили, чому розв’язується шнурівка на взутті