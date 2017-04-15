Україна увійшла до ТОП-10 країн з найнижчим рівнем безпеки

Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки, займаючи 127 місце зі 136 поруч із такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбія.

Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму "Конкуренція у подорожі й туризмі - 2017", передає "Громадське".

Як наголошується, випереджають Україну Філіппіни, Ліван, Малі та Бангладеш.

Перші місця за рівнем безпеки у рейтингу займають Фінляндія, Об’єднані Арабські Емірати, Ісландія та Оман. Всього в рейтингу оцінюються 136 країн.

Відповідно до загального індексу туристичної конкурентоспроможності, Україна займає 88 місце, випереджаючи Македонію, Гондурас і Танзанію. У першій трійці — Іспанія, Франція та Німеччина.

В плані здоров’я та гігієни в України не все так погано — вона входить у першу десятку країн, посідаючи 8 місце. На перших місцях — Німеччина, Литва та Австрія.

В плані цін Україна посідає 45 місце, за нею — Тайвань, Марокко й Панама, а попереду — Македонія, Південна Африка та Латвія. Найдешевшими країнами виявились Іран, Єгипет і Малайзія.

За рейтингом культурних багатств Україна — на 51 місці, перед Болгарією, Алжиром та Фінляндією. На перших місцях Китай, Іспанія та Франція.

За показниками розвитку туристичного сервісу Україна знаходиться на 71 місці, випереджаючи Македонію, Намібію та Вірменію. Найперші в цій справі — Австрія, Іспанія та США.

За рівнем міжнародної відкритості Україна посідає 78 місце, перед Мавританією, Бутаном і Руандою. Обігнали Україну Азербайджан, Туніс та ОАЕ. На перших місцях — Сінгапур, Австралія та Чилі.

З націленістю на туризм ще гірше — в Україні 90 місце, перед Литвою, Болгарією та Казахстаном. При цьому лідирують Мальта, Сінгапур та Ісландія.

За показниками екологічної стабільності Україна займає 90 місце, випереджаючи Лаос, Казахстан і Бахрейн. Найстабільнішими в плані довкілля за рейтингом є Швейцарія, Австрія та Норвегія.

Економічна правда