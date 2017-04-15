Лавров вирішив, що Київ відмовляється виконувати "мінські домовленості"

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Субота, 15 квітня 2017, 14:50

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що заява секретаря РНБО Олександра Турчинова про безальтернативність просування українських військ у східні райони України свідчить про відмову Києва виконувати "мінські домовленості".

Про це Лавров заявив 15 квітня на прес-конференції в Москві, повідомляє Інтерфакс.

"Заява (Турчинова) означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей, щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною і невід'ємною", - заявив Лавров.

"Нам давно зрозуміло, що цю лінію взято керівництвом України свідомо", - додав він.

Також Лавров зазначив, що на найближчій зустрічі у "нормандському форматі" це буде "одним з дуже серйозних питань для розгляду".

Як відомо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю українській службі BBC заявив про те, що в України немає іншої альтернативи, окрім як перемагати і "метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід (України)".

Теми: Мінські угоди Донбас Росія
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