У Києві відкриють школу з безпеки велоруху

215 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 15:28

У Києві стартує Велошкола з безпеки руху, на якій розкажуть, де і як має рухатися велосипедист у місті, як проїжджати великі розв’язки, що означають дорожні знаки тощо.

Як повідомляє прес-служба Асоціація велосипедистів Києва, навчання розпочнеться 23 квітня і проходитиме на Контрактовій площі біля пам’ятника Григорію Сковороді.

Заняття проходитимуть двічі на місяць у різних районах Києва до 24 вересня.

Велонавчання з безпеки руху триватимуть дві години. Вони складатимуться з теоретичної частини і навчальної поїздки в супроводі велотренера.

"Щоб взяти участь у практичній велопоїздці, необхідно приїхати на справному велосипеді. На теоретичну частину можна приходити без велосипеда", - повідомляють в АВК.

Участь у велошколі вільна за умови реєстрації. 

Українська правда. Київ

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Чотирьох "чорних трансплантологів" відправили у СІЗО із заставою 72 млн 14 квітня 2017, 16:18
Київських комунальників підозрюють у розтраті коштів 14 квітня 2017, 13:15
У Києві здійснюють обшук у справі про "мирний план Артеменка" 13 квітня 2017, 19:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
ГПУ не має підтвердження про втечу до РФ чотирьох екс-"беркутівців"
Українці, що потрапили у ДТП в РФ: загрози життю і здоров’ю немає
США провели перше випробування ядерної бомби B61 з літаком F-16
Усі новини
Фото

Вчені з'ясували, як вибрати ідеальне фото для Facebook чи сайту знайомств

Здоров'я

Що потрібно виключити із раціону, щоб "втекти" від інсульту