Ходорковський пішов з посади голови "Відкритої Росії"

Колишній глава ЮКОСу Михайло Ходорковський залишив посаду голови організації "Відкрита Росія".

"Я обіцяв залишити свою посаду в русі і роблю це. Мої наступні завдання пов'язані з розвитком каналів комунікації з російським і світовим співтовариством", - сказав Ходорковський, виступаючи зі вступним словом на конференції, яка проходить в Таллінні 15-16 квітня, передає "Інтерфакс".

Він також звернувся до учасників конференції з пропозицією підтримати кандидатури Олексія Навального на виборах президента РФ в 2018 році і Дмитра Гудкова на майбутніх виборах мера Москви.

У прес-службі "Відкритої Росії" "Інтерфаксу" повідомили, що вибори нового голови і Ради руху відбудуться в ході конференції в суботу. Також в суботу учасники конференції "Відкритої Росії" проголосують за чи проти підтримки кандидатур Навального і Гудкова.