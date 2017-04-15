Гройсман показав, де в Україні доступні ліки

Участь у програмі "Доступні ліки" беруть понад 2 тисячі аптек в Україні.

Про це 15 квітня повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

"Вже зараз понад 2 тисячі аптек підтримують урядову програму, і з кожним днем це число збільшується", - зазначив прем'єр.

Також він розмістив карту аптек-партнерів програми "Доступні ліки", яка діє по всій Україні.

Як відомо, з 1 квітня почала діяти програма "Доступні ліки", яка надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма та діабет 2 типу.

Більше про те, як можна отримати ліки за програмою та що робити, коли в аптеці закінчились безкоштовні ліки – можна прочитати у матеріалі "Як отримати безкоштовні препарати від держави. 4 пункти про "Доступні ліки".