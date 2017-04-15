Штаб АТО: ситуація стабілізувалась

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Субота, 15 квітня 2017, 18:17

Ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась, з початку доби зафіксовано 16 обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар`їнки. По позиціях в районі Павлополя – бив з протитанкових гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Чермалика – з кулеметів великого калібру. По морських піхотинцях у районі Водяного противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї. Позиції у районі Мар’їнки обстрілювали ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, по позиціях поблизу населеного пункту Піски противник застосував гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а в районі Кам’янки бив по українських воїнах зі стрілецької зброї. Захисників Опитного ворог обстріляв з кулеметів великих калібрів. Поблизу Троїцького активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по захисниках Лобачевого підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - заявили в штабі.

Теми: АТО
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