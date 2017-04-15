Фінські і шведські правозахисники збирають гроші на допомогу гомосексуалам Чечні

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Субота, 15 квітня 2017, 20:22

Фінські і шведські правозахисні організації почали збір коштів на допомогу чеченцям, які піддаються переслідуванням через сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на видання Yle.

Відзначається, що в Швеції за тиждень вдалося зібрати близько 50 000 євро. У Фінляндії збором пожертвувань займається організація SETA.

"Російські організації стали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що у них немає іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення і харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо ми надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно", - сказала генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.

Відзначається, що гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.

Як саме російські правозахисники допомагають евакуювати чеченських геїв, в SETA не знають.

"Вони не можуть розголошувати подробиць, щоб не наразити на небезпеку людей і без того беззахисних", - додала Тарьямо.

1 квітня "Нова газета" повідомила про кампанію з масового затримання людей нетрадиційної сексуальної орієнтації в Чеченській республіці. 4 квітня вийшло продовження матеріалу, що містить свідчення масових порушень прав представників ЛГБТ-спільноти в Чечні.

Після серії публікацій на адресу співробітників "Нової газети" стали надходити погрози. 13 квітня видання опублікувало заяву в зв'язку з відкритими погрозами, що прозвучали на адресу редакції.

Теми: Чечня ЗМІ
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