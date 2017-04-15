Благодатний вогонь першими привезли в Україну представники УПЦ КП

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Субота, 15 квітня 2017, 21:17

В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.

Як повідомляє ТСН, першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату. Це був регулярний рейс.

У сюжеті йдеться, що літак сів у Борисполі о 20:05.

Приблизно о 21:00 в Борисполі має приземлитися чартерний рейс Московського патріархату.

Як повідомлялося, Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі о 14:22 за київським часом.

Теми: церква
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