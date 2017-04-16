У США тисячі людей вимагали оприлюднити декларації Трампа

146 переглядів
0
Неділя, 16 квітня 2017, 00:27

Тисячі людей в США вийшли на марші протесту "Tax Day" ( "День податків") з вимогою змусити президента Дональда Трампа оприлюднити його федеральні податкові декларації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

15 квітня демонстрації пройшли в десятках міст по всій території США, вони збіглись з щорічним терміном подання американцями своїх податкових декларацій до федеральному уряду.

Трамп був першим кандидатом від великої політичної партії США за більш ніж 40 років, який не оприлюднював своєї податкової декларації під час виборчої кампанії в минулому році.

У США немає строгої вимоги, щоб кандидати оприлюднювали свої декларації, але критики кажуть, що це є свідченням того, що президент щось приховує.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Трампа вирішили засекретити список його відвідувачів 15 квітня 2017, 11:10
Японія готується евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї 15 квітня 2017, 10:40
Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму 15 квітня 2017, 10:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Білі каски": в результаті вибуху в Сирії загинуло не менше 100 осіб
У Сирії стався вибух біля колони автобусів з евакуйованими, 16 загиблих
Горбатюк: прикордонники не мали права затримувати екс-беркутівців, які тікали
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Усі новини
Гігієна сну

Не жайворонок, а сова? Причина може критися в генній мутації

Шана різноманіттю

Як це – бути трансгендерною дівчиною