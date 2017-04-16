У Туреччині затримали 49 підозрюваних у підготовці теракту

У Стамбулі 15 квітня поліція затримала 49 підозрюваних, які, ймовірно, планували масштабний теракт напередодні конституційного референдуму, який відбудеться 16 квітня.

Про це повідомляє Anadolu.

Відзначається, що затримані пов'язані з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

Підозрювані, в тому числі 41 іноземний громадянин, були взяті під варту під час одночасних рейдів в семи районах Стамбула.

Під час операції поліцейські також вилучили зброю, електронні термінали, велику кількість банківських карт, близько 341 тис доларів готівкою.

У неділю в Туреччині пройде референдум, на якому будуть голосувати за конституційні поправки, в тому числі з надання президенту більш широких повноважень і переходу нинішньої парламентської системи на президентську.