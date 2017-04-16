Фрегат британських ВМС супроводить кораблі РФ через Ла-Манш

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Неділя, 16 квітня 2017, 03:33

Фрегат ВМС Великобританії HMS Sutherland супроводить два російських військових корабля через Ла-Манш.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії.

Відзначається, що російські кораблі були виявлені вранці 14 квітня, коли вони пливли по Північному морю в бік протоки Па-де-Кале.

До кінця дня до російських корветів "Кмітливий" і "Жвавий" приєдналися кораблі супроводу - танкер і океанський буксир.

HMS Sutherland буде продовжувати стежити за пересуваннями кораблів, які проходять близько до територіальних вод Великобританії.

"HMS Sutherland ретельно відстежує ці російські кораблі, коли вони проходять близько до британських вод. Королівський флот зберігає пильність і завжди готовий забезпечити безпеку Британії", - заявив міністр оборони країни Майкл Феллон.

Теми: Британія Росія
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