На Київщині хотіли зам'яти катування хлопчика-інваліда. Арештовано 2 підлітків

Суд взяв під варту без права внесення застави двох підлітків, які катували і ґвалтували 10-річного хлопчика-інваліда в Іванкові Київської області.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook губернатор Київщини Олександр Горган.

"В неділю 9 квітня в Іванкові троє підлітків познущалися над 10-річним хлопчиком. Його жорстоко били кілька годин підряд, катували, кидали в холодну воду, змушували їсти фекалії та лизати сечу. Неспростовні докази дають підстави стверджувати що група підлітків ґвалтувала дитину палицею", - написав Горган.

Він зазначив, що дізнався про подію тільки 13 квітня, і тільки від нього про катування дитини дізнались керівники правоохоронних органів області.

"Однозначно що важкість цього злочину хотіли приховати як від керівництва області, так і від громадськості. Справу умисно кваліфікували як "Хуліганство", невідкладні слідчі дії, експертизи своєчасно не проводились, докази не вилучались", - написав губернатор.

Особисте втручання прокурора області забезпечило перекваліфікацію і розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

"Однозначно - злочинці отримають саме суворе покарання. Підозрювані мають тверду перспективу отримати позбавлення волі строком до 15 років", - зазначив Горган.

Він також повідомив, що дав доручення провести службове розслідування стосовно бездіяльності голови Іванківської РДА, який мав координувати роботу поліції району та інших служб району, але не зробив цього.

Службове розслідування розпочато також відносно працівників поліції, оскільки ще до 14 квітня зловмисники не вважались підозрюваними і не були допитані, а тільки надали пояснення по справі. Внутрішнє розслідування проводить Головне управління Національної поліції Київської області.

Українська правда