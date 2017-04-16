Саакашвілі каже, що його брата виганяють з України

Братові екс-губернатора Одещини Михаїла Саакашвілі Давиду Саакашвілі скасовано посвідку на проживання в Україні.

Про це повідомив Михаїл Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

"На підставі листа СБУ скасували посвідку мого брата, Давида Саакашвілі, і він зобов'язаний покинути Україну. Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху", - написав політик.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2016 року після відставки з посади глави Одеської ОДА Саакашвілі заявив про утворення ініціативи "Рух нових сил" та про вимогу призначення позачергових парламентських виборів з новим складом ЦВК та за новим законом про вибори.

25 березня цього року Саакашвілі анонсував об'єднання ряду демократичних політичних сил.

Українська правда