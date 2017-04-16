На Хмельниччині з-під автомобіля київського підприємця витягли гранату

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Неділя, 16 квітня 2017, 13:38

На Хмельниччині поліція знешкодила гранату, прикріплену до автомобіля киянина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, 15 квітня після обіду до Старокостянтинівського відділу поліції звернувся 47-річний житель Києва. Чоловік повідомив про підозрілий предмет, прив'язаний до вихлопної труби автомобіля "Фольксваген Туарег".

Громадянин, який займається підприємництвом у столиці, приїхав на Великдень до сестри у Старокостянтинів. Припаркувавшись, він звернув увагу на підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля. Виявлена річ була закріплена за допомогою мотузки, скотчу та будівельних пластикових хомутиків. Зовні вона дуже нагадує боєприпас.

 
Всі фото Нацполіції

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби. Вибухотехніки обстежили транспортний засіб та вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5. Зараз вилучений предмет направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у Хмельницькій області.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Теми: поліція Хмельницький
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