Двоє кримських татар, арештованих у Бахчисараї, вийшли на свободу
У неділю вийшли на свободу заарештовані в Бахчисараї 13 квітня кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба, оскільки цього дня закінчився їхній термін триденного арешту.
Про це в Facebook повідомляє кримська активістка Муміне Салієва, пише Крим.Реалії.
Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив Мідата Муждабу в "пропаганді екстремістських матеріалів", а Зудієва – в участі в "несанкціонованому мітингу".
Як повідомлялося, у суботу з СІЗО у Сімферополі вийшов один з затриманих Ескендер Меметов.
У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.
Російські силовики назвали обшуки й затримання "плановими заходами".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через почастішання обшуків у Криму.
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