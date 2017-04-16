Двоє кримських татар, арештованих у Бахчисараї, вийшли на свободу

167 переглядів
0
Неділя, 16 квітня 2017, 15:48

У неділю вийшли на свободу заарештовані в Бахчисараї 13 квітня кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба, оскільки цього дня закінчився їхній термін триденного арешту.

Про це в Facebook повідомляє кримська активістка Муміне Салієва, пише Крим.Реалії.

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив Мідата Муждабу в "пропаганді екстремістських матеріалів", а Зудієва – в участі в "несанкціонованому мітингу".

Як повідомлялося, у суботу з СІЗО у Сімферополі вийшов один з затриманих Ескендер Меметов.

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман – Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Російські силовики назвали обшуки й затримання "плановими заходами".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через почастішання обшуків у Криму.

Теми: кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затримання кримських татар: Один з 6 заарештованих вийшов з СІЗО 15 квітня 2017, 17:15
Бахчисарайський суд заарештував шістьох кримських татар 15 квітня 2017, 01:43
Через голодування в РФ кримський татарин Зейтуллаєв швидко втрачає вагу 14 квітня 2017, 12:15
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: за минулу добу загиблих і поранених немає
У Держдумі думають, як надати екс-беркутівцям громадянство РФ
На Київщині хотіли зам'яти катування хлопчика-інваліда. Арештовано 2 підлітків
Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали
Усі новини
Афіша на 14-17 квітня

Вечірки, концерти, відкриття бару, фестиваль суконь і вірші

Фото

Вчені з'ясували, як вибрати ідеальне фото для Facebook чи сайту знайомств