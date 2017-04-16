Після свят на українців чекають дощі та мокрий сніг

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Неділя, 16 квітня 2017, 17:37

17 квітня у південних та східних областях України очікуються дощі, місцями сильні, в Карпатах - дощ і мокрий сніг, на решті території - без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних, північних і центральних областях на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, в південній частині вночі 3-8, днем 11-16°.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

 

18 квітня у південних, східних і центральних областях України очікується дощ, в центральних, Харківській, Миколаївській областях - сильний дощ і мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі у західних, північних, більшості центральних і Харківській областях на поверхні грунту та в повітрі очікуються заморозки 0-6 градусів, на решті території температура повітря 2-7 тепла; вдень 3-9° тепла, на півдні Лівобережжя 10-15°.

У Києві - без опадів. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура повітря 6-8° тепла.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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