В Єрусалимі помер рабин, який отримав травми в Україні

В Єрусалимі помер 64-річний рабин юдейського руху "Хабад" Менахем Мендель Дейч, який минулоріч отримав травми від нападників в Україні.

Про його смерть рух "Хабад" повідомив 16 квітня, пише DW.

Зазначається, що релігійного діяча жорстоко побили та пограбували в жовтні 2016 року поблизу вокзалу у Житомирі, рабин отримав важкі травми голови.

Його прооперували у Києві, потім перевезли до Ізраїлю, відтоді він перебував у комі.

Після нападу в Україні затримали чотирьох підозрюваних. У русі "Хабад" заявили про антисемітське підґрунтя інциденту.

Разом з тим Шайя Дейч, родич померлого рабина, заявив, що нападники мали кримінальні, а не релігійні мотиви.