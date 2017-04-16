У Петербурзі затримали кількадесят учасників "прогулянки опозиції"

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Неділя, 16 квітня 2017, 18:21

На Двірцевій площі у Санкт-Петербурзі затримали близько 50 осіб - учасників чергової "прогулянки нової опозиції".

Як повідомляє "Эхо Москвы", затриманих везуть до відділків поліції.

Як повідомив організатор ходи Олександр Расторгуєв, учасники "прогулянки", на яку вийшли близько 200 осіб, йшли тротуаром Невського проспекту в бік Двірцевої площі, не маючи з собою і не вигукуючи жодних гасел.

За його словами, на площі учасників акції чекали близько 8 автобусів з бійцями Росгвардіі.

"Після того, як протестуючі попросили правоохоронців забрати провокатора - людину, яка викрикувала на їх адресу образи, почалися затримання самих опозиціонерів", - зазначено у повідомленні.

Опозиціонерам повідомили, що їх затримали за статтею 20.2 адмінкодексу, яка стосується порушення правил проведення мітингів.

Як повідомляє ОВД-Инфо з відділу поліції №1, куди доставили частину затриманих, відпустили усіх активістів без складання протоколів. У відділі поліції №71 усіх відпустили, склали протоколи, але написали, що затримані відмовилися їх підписувати, пославшись на ст.51 Конституції РФ.

У відділку поліції №28 на лідера "Нової опозиції" у Петербурзі Олександра Расторгуєва та ще двох активістів складають протокол про адміністративне правопорушення (стаття не відома), інші активісти з цього відділу поліції відпущені після отримання пояснень.

Як відомо, 2 квітня в Москві та інших містах відбулася "прогулянка нової опозиції", у столиці РФ відбулися масові затримання учасників акції.

У правоохоронних органах повідомили, що у Москві було затримано щонайменше 40 людей, ЗМІ зазначали, що кількість затриманих - щонайменше 44 особи. 

Теми: Росія опозиція мітинги
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