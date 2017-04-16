На Великдень у зоні АТО - 5 обстрілів: міномети крупного калібру, стрілецька зброя

З початку доби позиції Збройних Сил України було обстріляно 5 разів, бойовики застосовували міномети крупного калібру, гранатомети та стрілецьку зброю.

Про це ввечері 16 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась. ... Українські військовослужбовці дотримувалися режиму "Тиші", вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм бойовики обстрілювали позиції сил АТО у районі Водяного, по морських піхотинцях біля Широкиного вели вогонь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по позиціях сил АТО поблизу н.п. Зайцеве.

На Луганському напрямку біля Катеринівки бойовики били з мінометів калібру 120-мм, позиції біля Новоолександрівки обстріляно зі стрілецької зброї.