У Великій Британії засудили черговий запуск ракети КНДР

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Неділя, 16 квітня 2017, 19:18

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон засудив черговий запуск ракети Північною Кореєю

Про це Джонсон заявив у своєму мікроблозі у Твіттері 16 квітня. 

"Я рішуче засуджую останній запуск ракети Північною Кореєю. Вони (КНДР) мають припинити ці войовничі дії і виконувати резолюції ООН", - заявив глава МЗС Великої Британії. 

Як відомо, раніше АFР з посиланням на військових Південної Кореї повідомило, що КНДР спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

Згодом американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. 

Теми: КНДР ядерна зброя Велика Британія
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