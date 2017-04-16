Сирія: Внаслідок вибуху колони автобусів з евакуйованими загинули 68 дітей

934 перегляди
0
Неділя, 16 квітня 2017, 19:31

В результаті вибуху колони автобусів з евакуйованими біля Алеппо загинули 68 дітей.

Про це 16 квітня повідомляє AFP.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, загалом внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 126 осіб.

"Щонайменше 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону", - наголошується в повідомленні.

Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями.

Раніше стало відомо, що тисячі сирійців застрягли в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.

Теми: Сирія теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Білі каски": в результаті вибуху в Сирії загинуло не менше 100 осіб 15 квітня 2017, 22:54
У Асада ще є сотні тонн хімічної зброї - екс-генерал армії Сирії 15 квітня 2017, 08:00
Канада розширила санкції проти Сирії через хімічну атаку 14 квітня 2017, 18:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: за минулу добу загиблих і поранених немає
У Держдумі думають, як надати екс-беркутівцям громадянство РФ
На Київщині хотіли зам'яти катування хлопчика-інваліда. Арештовано 2 підлітків
Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали
Усі новини
Гігієна сну

Не жайворонок, а сова? Причина може критися в генній мутації

#тригодавойни

Ветеран АТО запустив флешмоб на третю річницю початку війни з Росією