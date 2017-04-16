Сирія: Внаслідок вибуху колони автобусів з евакуйованими загинули 68 дітей
В результаті вибуху колони автобусів з евакуйованими біля Алеппо загинули 68 дітей.
Про це 16 квітня повідомляє AFP.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, загалом внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 126 осіб.
"Щонайменше 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону", - наголошується в повідомленні.
Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями.
Раніше стало відомо, що тисячі сирійців застрягли в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.
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