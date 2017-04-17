У ФРН закликали до припинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС

Після прийняття на референдумі в Туреччині змін до конституції, керівники провідних німецьких політичних партій зажадали скасування переговорів щодо вступу Анкари до Євросоюзу.

Про це повідомляє DW.com.

Заступник голови Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер заявив, що повноправне членство Туреччини в Євросоюзі "більш не може бути метою" переговорів.

Вебер охарактеризував перспективи вступу Туреччини в ЄС як "самообман". На його думку, членство країни в Євросоюзі має бути знято з порядку денного. Очікується, що глави країн, що входять в ЄС, на найближчому саміті, який пройде на початку травня, оголосять про перегляд відносин з Туреччиною.

Уряд ФРН поки утримався від коментарів результатів минулого референдуму. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав до обачності. За його словами, слід "зберігати холодну голову" і "поводитися розсудливо".

Заступник голови Християнсько-демократичного союзу Юлія Клекнер в статті, опублікованій в виданні Huffington Post, заявила, що двері в ЄС для Туреччини "остаточно закриті". На її думку, фінансову підтримку, яка надається Туреччини для входження в ЄС, має бути припинено. Раніше, у зв'язку з можливим вступом до Євросоюзу, Туреччина отримала від Брюсселя 4,8 мільярда євро, а згідно з планом до 2020 року мала отримати ще 4,45 мільярда, зазначає агентство dpa.

Крім цього, лідери Лівої партії та "зелених" Сара Вагенкнехт і Джем Оздемір зажадали також переглянути і військове співробітництво з Туреччиною. На думку політиків, всі 260 німецьких солдатів, що знаходяться на військовій базі в Інджірліку, повинні бути відкликані, а всі поставки зброї Туреччині - припинені.

Замість "пакту Меркель-Ердоган", вважає Вагенкнехт, потрібно створити союз між ФРН і демократичними силами Туреччини.

"Від уряду Німеччини потрібно чітко дати зрозуміти, на чиєму боці вона перебуває: на боці демократії чи на боці диктатури Ердогана", - вважає глава "лівих" в бундестазі.

За попередніми даними, зміни в турецьку конституцію, які істотно розширюють повноваження президента країни, на референдумі 16 квітня схвалили трохи більше 51 відсотка тих, хто проголосував.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.