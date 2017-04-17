Радник президента США обговорив в Кабулі нову стратегію

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Понеділок, 17 квітня 2017, 05:56

Радник президента США з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер прибув до Кабула після того, як американські військові скинули найбільшу бомбу на об'єкти ісламістів в східному Афганістані, в результаті чого загинуло близько сотні бойовиків.

Про це пише Радіо Свобода.

Макмастер прибув у столицю Афганістану 16 квітня для переговорів, в ході яких адміністрація Трампа має намір переглянути свою політику в Афганістані.

Трамп ще повинен пролити світло на ширшу стратегію в Афганістані, де залишаються близько 8400 військовослужбовців США. Нещодавно один з високопоставлених американських військових в Афганістані заявив, що йому потрібно кілька тисяч іноземних військ, щоб вийти з глухого кута у війні з талібами.

Прес-служба президента Афганістану написала в твіттері, що президент Ашраф Гані і Макмастер "обговорювали двосторонні зв'язки, безпеку, контртероризм, реформи і розвиток".

13 квітня США скинули бомбу GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast, названу "Матір'ю всіх бомб", на позиції "Ісламської держави" в східній провінції Нангархар. Афганські офіційні особи повідомили, що число убитих становить 94 особи, і стверджують, що жертв серед цивільного населення не було. Гані заявив про свою підтримку бомбардування, заявивши, що вона була виконана в координації з урядом Афганістану. Але деякі критики назвали цю дію "непропорційною".

Колишній президент Хамід Карзай, переконаний критик Вашингтона і уряду Кабула, назвав Гані "зрадником" і заявив, що буде домагатися "витіснення США" з Афганістану.

"Якщо уряд дозволив їм це зробити, це було неправильно, і вын вчинив державну зраду", - заявив Карзай під час публічного заходу 15 квітня.

Офіс Гані відповів на звинувачення Карзая в заяві, в якій говориться: "Кожен афганець має право висловлювати свою думку. Це країна свободи слова".

Організація "Ісламська держава" в останні роки проникла в Афганістан, залучаючи незадоволених пакистанських і афганських талібів.

Теми: Афганістан США
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