У Парижі акція проти Марін Ле Пен завершилася сутичками

У Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.

Про це повідомляє Le Parisien, пише Ліга.net.

Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, її або видаляєш, або здихаєш". В акції взяли участь профспілки і представники ліворадикальних організацій.

Фото: EPA

"Juifs, voleurs, assassins !" scandent les manifestants anti-FN dans le XIXe arrondissement de Paris : l'antiracisme pue le racisme ! pic.twitter.com/QzqguhWHLr — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 16 квітня 2017 р.

Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

Premiers heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre positionnées sur le coter pic.twitter.com/4IljdR6VY6 — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) 16 квітня 2017 р.

24 березня 2017 року Ле Пен побувала в Москві, де зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним. У столиці держави-агресора кандидат в президенти Франції заявила, що санкції проти Росії нібито не потрібні і в разі її перемоги їх потрібно буде постаратися скасувати.

2 квітня у французькому Бордо тисячі осіб на заклик профспілок і лівих рухів вийшли на акцію протесту проти лідера Національного фронту. В кінці акції відбулися кілька зіткнень між її учасниками і правоохоронцями.