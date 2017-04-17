У Парижі акція проти Марін Ле Пен завершилася сутичками

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Понеділок, 17 квітня 2017, 06:24

У Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.

Про це повідомляє Le Parisien, пише Ліга.net.

Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, її або видаляєш, або здихаєш". В акції взяли участь профспілки і представники ліворадикальних організацій.

 
 
 
Фото: EPA

Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

24 березня 2017 року Ле Пен побувала в Москві, де зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним. У столиці держави-агресора кандидат в президенти Франції заявила, що санкції проти Росії нібито не потрібні і в разі її перемоги їх потрібно буде постаратися скасувати.

2 квітня у французькому Бордо тисячі осіб на заклик профспілок і лівих рухів вийшли на акцію протесту проти лідера Національного фронту. В кінці акції відбулися кілька зіткнень між її учасниками і правоохоронцями.

Теми: Франція
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