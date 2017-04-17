У Латвії починаються військові навчання НАТО

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Понеділок, 17 квітня 2017, 07:52

З 17 по 30 квітня на Адажському полігоні і прилеглійдо нього території проводяться міжнародні військові навчання Summer Shield XIV.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони країни, передає Delfi.

У щорічних міжнародних навчаннях братимуть участь понад 1200 військовослужбовців з Латвії, Литви, Естонії, США, Канади, Великобританії, Люксембургу, Болгарії, Румунії, Словаччини, Німеччини та Швеції.

У цьому році на навчаннях відпрацьовуватимуться навички бойової підтримки широкого спектру.

У Латвії "Summer Shield" проводяться з 2004 року. У минулому році в навчаннях брало участь понад 1300 військовослужбовців.

Теми: Латвія НАТО
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