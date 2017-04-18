Порошенко, Путін, Меркель і Олланд поговорили по телефону про Донбас

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Вівторок, 18 квітня 2017, 01:25

Відбулася телефонна розмова президента Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

Про це в ніч на вівторок повідомила прес-служба Кремля.

 У заяві йдеться, що "нормандская четвірка" підтвердила курс на виконання мінських угод.

"Лідери країн "нормандської четвірки" знову підтвердили прихильність виконанню Мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання", - відзначили в Кремлі.

Також сторони "вітали домовленість про відновлення перемир'я на Великдень, досягнуту в ході засідання Контактної групи 29 березня, і підкреслили важливість його суворого дотримання".

Крім того, лідери закликали активізувати роботу з обміну заручників за формулою "всіх на всіх".

"Висловлено жаль у зв'язку з випадками погроз щодо Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додали у Кремлі.

Також сторони висловили сподівання на те, що формат "нормандської четвірки" продовжить роботу і після президентських виборів у Франції.

Згодом, о 8:50 вівторка, прес-служба президента України роздала таке ж повідомлення про телефонну розмову чотирьох лідерів під заголовком "спільний прес-реліз". Цей же текст оприлюднили прес-служба Меркель та прес-служба Олланда.

Як відомо, попри перемир'я підконтрольні Кремлю бойовики на Великдень 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

УП, оновлено

Теми: Мінські угоди Донбас Порошенко АТО
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IP: 93.175.231.---igor grim18.04.2017 02:11
я не розумію, навіщо путіна сюди плюсувати? Він же робить вигляд що це бойовики самі танки з шахт викопують. Він не може фізично примусити припинити вогонь, навпаки, буде змушувати стріляти інакше буде додатковий доказ що це москвою все керується.
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