Порошенко, Путін, Меркель і Олланд поговорили по телефону про Донбас
Відбулася телефонна розмова президента Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.
Про це в ніч на вівторок повідомила прес-служба Кремля.
У заяві йдеться, що "нормандская четвірка" підтвердила курс на виконання мінських угод.
"Лідери країн "нормандської четвірки" знову підтвердили прихильність виконанню Мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання", - відзначили в Кремлі.
Також сторони "вітали домовленість про відновлення перемир'я на Великдень, досягнуту в ході засідання Контактної групи 29 березня, і підкреслили важливість його суворого дотримання".
Крім того, лідери закликали активізувати роботу з обміну заручників за формулою "всіх на всіх".
"Висловлено жаль у зв'язку з випадками погроз щодо Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додали у Кремлі.
Також сторони висловили сподівання на те, що формат "нормандської четвірки" продовжить роботу і після президентських виборів у Франції.
Згодом, о 8:50 вівторка, прес-служба президента України роздала таке ж повідомлення про телефонну розмову чотирьох лідерів під заголовком "спільний прес-реліз". Цей же текст оприлюднили прес-служба Меркель та прес-служба Олланда.
Як відомо, попри перемир'я підконтрольні Кремлю бойовики на Великдень 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
УП, оновлено
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