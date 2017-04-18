8 нардепів прогуляли всі засідання Ради у квітні

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Вівторок, 18 квітня 2017, 13:51

8 нардепів пропустили всі засідання Верховної Ради у квітні.

Про це свідчать дані щомісячного моніторингу громадського руху "Чесно", оприлюднені у вівторок.

У квітні Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів, за які провела 12 засідань, і 449 голосувань.

8 депутатів не зареєструвалися письмово з невідомих причини і жодного разу не голосували у березні. Серед них:

Петро Сабашук ("Блок Петра Порошенка") – запорізький бізнесмен-мажоритарник, заступник голови будівельного комітету;

Семен Семенченко ("Самопоміч") – активний учасник так званої блокади окупованих територій;

Вячеслав Богуслаєв ("Воля народу") – найбагатший народний депутат, згідно з декларацією за 2016 р.;

Олександр Онищенко ("Воля народу") – нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо газових махінацій;

Євген Бакулін ("Опозиційний блок") – фігурант антикорупційних розслідувань;

Андрій Білецький (позафракційний) – котрий не відвідав жодного засідання за 2016 рік;

Дмитро Ярош (позафракційний) – який був відсутній без поважних причин на 80% засідань за всю каденцію;

Сергій Клюєв (позафракційний), – якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

 

Більшість з цих депутатів були прогульниками і в березні, зазначають активісти.

 
Найгірше ходили на роботу депутати "Волі народу". Найкраща відвідуваність - у ВО "Батьківщина".

У "Чесно" зазначають, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера, з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті "Голос України".

Теми: Верховна Рада
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