Балога каже, що Порошенко пропонував йому посаду міністра

Екс-губернатор Закарпаття, колишній голова МНС, народний депутат Віктор Балога заявив, що президент Петро Порошенко пропонував йому посаду міністра оборони.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"У нас же були нормальні відносини з президентом – він мені пропонував посади в уряді", – зазначив Балога.

На запитання, яку посаду йому пропонував Порошенко, і чи була вона пов'язана з Міністерством із надзвичайних ситуацій, він відповів: "Ні, очолити міністерство оборони – до Гелетея. Але я цю тему розвивати не хочу, тому що нічого не трапилося – я відмовився від посади".

Балога уточнив, що давно спілкувався з Порошенком, десь роки півтора тому – говорили про життя.

"Скажу чесно, і Порошенко може це підтвердити: я у своєму житті ще жодного разу жодного президента ні про що не просив. Щоразу, коли я зустрічався з президентом, то навпаки – у нього були питання і звернення по пораду. Це стосується не лише Порошенка, але й інших президентів. Завжди", – зазначив він.

Як відомо, 3 липня 2014 року Верховна Рада підтримала кандидатуру генерал-полковника Валерія Гелетея на посаду міністра оборони України. Гелетей у часи президентства Віктора Ющенка очолював Управління державної охорони.

Балога при Ющенкові очолював Секретаріат президента.