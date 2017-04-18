"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" у Дніпрі

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Вівторок, 18 квітня 2017, 14:52

"Національний rорпус" продовжує блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.

Про це націоналісти повідомляють на своїй сторінці в Facebook.

Згідно із повідомленням, із перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це "моральним тиском" через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та прапором України. Тому центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі наразі заблоковано і не працює.

Як відомо, 12 березня у різних областях України активісти позаливали банкомати "Сбербанку" монтажною піною, а 14 березня у Києві замурували одне з відділень цього банку.

12 квітня націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.

Українська правда

Теми: Дніпро
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