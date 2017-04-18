"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" у Дніпрі

"Національний rорпус" продовжує блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.

Про це націоналісти повідомляють на своїй сторінці в Facebook.

Згідно із повідомленням, із перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це "моральним тиском" через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та прапором України. Тому центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі наразі заблоковано і не працює.